說到下午茶許多人心裡就會浮現位於忠孝復興站的「美好年代」甜滋滋的下午茶已經成為許多人的口袋名單，時尚工業風格的空間，搭配大片玻璃落地窗，明亮又寬敞，美食更是讓人心情愉悅，初期是因為珍珠奶茶鬆餅而爆紅，不過近期也新增了更多令人垂涎三尺的品項，甜的鹹的好吃又好拍。

餐點蠻多樣化的「美好年代」店裡好拍餐點浮誇又好吃，看那珍珠這樣緩緩滑落下來，這樣一家店自己沒吃過或是沒帶上另一半去吃都超可惜，她絕對會不開心，不過帶另一半去之後更要記得千萬要先讓他拍到好照片跟限時動態，不然他還是會生氣！除了在台中有分店之外，已經把珍珠奶茶鬆餅推廣到香港、澳門、大阪、印尼、柬埔寨都有分店，還常常會到各家百貨做快閃，你說沒吃過是不是太誇張了呢。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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店家詳細資訊：

美好年代

時間：11:00~22:00

地址：台北市大安區大安路一段52巷23號

交通：捷運忠孝復興站4號出口

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

(中時新聞網)