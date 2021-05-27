碧候村。人家也很不願意中鏢共同抗疫還這樣的心態去攻擊恐嚇丟酒瓶真的有點缺德！（臉書／陳辰）（如遭移除請見諒）

宜蘭縣昨（26日）新增2個確診案例，其中一例是南澳鄉碧候村女子，父母在當地開雜貨店，女子返鄉後確診。由於該店是村民常聚的場所，宜蘭縣衛生局派員進駐，進行全村約6、700人普篩。晚間傳出有村民對雜貨店叫囂罵三字經還丟酒瓶，有網友將影片放上網，認為確診者也不願意，如此行為太過份。不過有知情人士揭發內幕，指該女子工作的大樓有人確診封樓，她不待台北卻跑回老家，且去年從國外回來要自主管理也是跑回來老家，才讓村民們如此氣憤。

有網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文、貼出影片，表示宜蘭碧候村民暴動，跑去確診者家叫囂、罵人甚至丟酒瓶，發文者覺得「人家也很不願意中鏢，共同抗疫還這樣調皮的心態去攻擊恐嚇丟酒瓶真的有點缺德！應該是要多點關心及體諒。請大家互相勉勵關懷做好防疫措施。」。

不過下面有疑似知情人者回應：「染疫也許真的不是她們願意，但事情會變成這樣你們真的不了解，她公司樓下有確診，整棟公司大樓都封，人員需自主隔離14天，她人不乖乖待在台北還跑回來老家，她老家在這個村莊是開雜貨店的（幾乎全村的人都在她家商店買東西），去年從國外回來要自主管理也是跑回來老家，這次出事了！村民怎麼不會生氣。現在連她媽媽也確診，村民不怕嗎？老人家那麼多」。

其他網友則回：「看影片對罵聲量還是很大完全沒有覺得自己家人應該要自主隔離卻沒遵守的這件事有錯」、「一個需要自主管理的人，不甩規定，硬是從台北的隔離地跑回宜蘭老家（內文有提到），而且這狀況聽說是第二次了，這樣的風險，難怪周圍的人會憤怒！」。

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(中時新聞網)