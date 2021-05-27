本土疫情連環爆，近期每日確診人數動輒上百，尤其雙北成了重災區，許多醫院紛紛表示，醫療量能面臨崩潰邊緣，由於病床數嚴重不足，台北市25日宣布，收治確診者的專責病房將改為「二人一室」，但有基層醫師反映，同室兩人發病日與病程不同，病毒量正在下降的患者可能會再受感染。

中央流行疫情指揮中心 專家諮詢小組召集人張上淳表示，「二人一室」的做法在先前專家小組會議已有相關討論，覺得這是可行的方法，因為同住兩人的病毒株並無不同，建議同家庭成員如果都有感染，住在一起當然沒有什麼問題，同事件感染的亦然，當然也會注意性別問題，一定是同性別才會住同一間，也會盡量安排發病時間接近的人住在一起。

至於是否有交叉感染的問題，張上淳指出，對這樣的病人，有新冠病毒傳到沒病毒的是比較容易傳播的，雖然有其他細菌性感染病發的可能，但不容易從A傳染到B，因此不是現階段會顧慮的問題，所以只要符合上述原則下，醫療就不會有太多顧慮。

(中時 )