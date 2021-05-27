中央流行疫情指揮中心公布，竹市27日無確診個案，但竹科園區某大廠26日晚間傳出1名員工確診，新竹市長林智堅今天下午表示，有收到中央通知，該案租屋於竹市，家住外縣市，登錄為其他縣市個案，匡列接觸者共7人，竹市匡列4位同廠員工，目前採檢結果皆為陰性。

市長林智堅今天下午以視訊方式說明今日竹市疫情，竹市再獲「＋0」，不過，昨晚也收到中央通知，指竹科某大廠有1名家住新北、在竹市租屋的員工確診，不過，還好其症狀輕微，公司昨晚也對媒體回應表示，公司營運不受影響，也對該員工作場域及公共區域完成消毒，員工同時也已分組分流及居家辦公中。

此案共匡列7人，其中竹市部分匡列4位同廠員工，目前採檢結果都為陰性。

而此波自華航、萬華開始的疫情中，新竹市總計匡列106人，本周一啟用的新竹市篩檢站，截至今天則是共計採檢110人，結果全陰性。

林智堅同時指出，新竹市今起也獲配疫苗2800劑，已經安排各大醫院1900位第1線醫護人員施打，會盡快施打完畢，另900劑同樣安排防疫相關工作人員施打，包括基層診所醫護、警消同仁、民政同仁。

林智堅也特別強調，疫苗是專業公衛議題，不應成為政治口水，兩個月前，台灣政府成功進口疫苗，但AZ疫苗被少數有心人士誤導、標籤化，讓許多符合資格的醫護人員或民眾卻步，大家不願意施打，也些續影響防疫作戰。

他作為地方首長，不斷提醒大家施打疫苗的重要性，也在首日就率先施打，盼藉此呼籲有資格的民眾盡快施打，希望建構完整的防護網，讓生活回到正軌。

林智堅說，新竹市自3月22日開放施打疫苗，後續足足7周，統計每周施打人數不到200人。當5月12日爆發新北蘆洲獅子會案，19日全國升級為3級警戒，5月中旬之後，兩周內竹市疫苗施打人數直接暴增10倍成長至2000多人。

(中時 )