桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心27日宣布桃園新增22起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，包括台鐵、頂好龜山樂善店和文化店、桃園寶貝熊自助洗衣店、龍潭傳統市場、平鎮彩虹河濱公園、以及八德、龍潭3家藥局、中壢1家國術館等都有足跡，呼籲曾出入者，6月9日前要自我健康檢測。

中央宣布桃園27日新增18例確診、另校正回歸4例，年齡介於不滿10歲至90多歲間，有萬華活動接觸史1人（案6345），確診者接觸者7人（案6340、6341、6342、6344、6538、6539、6540），尚在調查中14人（案6318、6343、6533、6534、6535、6536、6537、6747、6748、6749、6750、6751、6752、6753）。包含4個家庭，其中案6342為5431同住家人，6533與6534為同住家人，6539與2512、2956及4731為同住家人，6540與3439、4455、4732為同住家人。

相關足跡包括23日傍晚17點台鐵4027區間快車、中壢聖生堂國術館、頂好龜山樂善店和文化店、自由聯盟龜山樂善店、寶貝熊自助洗衣桃園中正二店、龍潭傳統市場、平鎮彩虹河濱公園、以及八德奕成成藥局、大躍藥局、龍潭百年聯合藥局等，呼籲曾出入者，6月9日前要做好自主健康監測。

(中時 )