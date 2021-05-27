案6759足跡。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣27日的5例確診個案。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣本土病例的關係圖。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣長楊文科27日宣布，新增5例本土個案，其中2名本國籍男性、1名印尼籍女性，與26日公布的案6099均屬竹北市同一護理之家，該案匡列194人採檢，其餘191人均陽性，另2名確診者也均居於竹北市。楊文科也同步宣布，將於竹北市衛生所成立免費快篩站，設籍新竹縣且有相關活動、接觸史民眾即可預約。

楊文科指出，新增個案分別為案6756、6757、6758、6759、6760，前3例均為同一護理之家，案6756為80多歲男性、6757為60多歲男性，與案6099為同房室友，案6758則在同一機構工作的印尼籍女性，均於26日採檢後確診。

楊文科表示，該護理之家於5月19日後就禁止外籍工作者進出，住民除醫院外無其他公開活動史，因此未能公開足跡。另外，案6059則為案5881的同住家人，為60多歲女性，有竹北市文化公園的足跡，也於26日確診，已匡列5名接觸者。

最後一名案6760，為竹北市60多歲男性，有萬華地區活動史，與案6099為同一地點的洗腎患者，於26日確診，感染源、疫調仍在進行中。

楊文科27日也宣布，將於竹北市衛生所增設1處免費篩檢站，已請新竹縣醫師公會動員50名醫師輪班採檢，兼具快篩與PCR篩檢，為快篩陽性後，就立即PCR採檢，設籍新竹縣且有活動史、接觸史的民眾，即可預約採檢。

楊文科也呼籲，疫情持續嚴峻，請民眾非必要不出門、避免跨縣市移動，以免造成群聚感染。

(中時 )