因應疫情嚴峻，行政院擬再追加2100億元預算的「紓困4.0」，外界關注是否會再推出振興券措施，國發會主委龔明鑫表示，目前為紓困階段，此次預算將全部優先用於紓困，沒有考慮振興。行政院發言人羅秉成表示，現階段要避免鼓勵消費產生群聚，因此並未規畫振興措施，待疫情趨緩後，不排除視需求另提振興方案。

行政院已於5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將特別預算總額度上限調高為6300億元，擬再追加2100億元推出「紓困4.0」，國發會近期密集邀集主計總處及相關部會規畫紓困4.0方案，國發會今首度於行政院會向行政院長蘇貞昌提出紓困4.0方案報告。

對於此波追加特別預算是否納入振興措施，龔明鑫表示，現階段最迫切的是紓困，目前沒有考慮振興階段，2100億元將全部作為紓困用，振興若有需要會另行考量。

羅秉成進一步說明，這波紓困預算規畫重點為防疫與紓困，振興階段並沒有納入，因為目前疫情仍嚴峻，如果振興消費可能會產生群聚，但不排除疫情穩定後，政院另行提出新一波的振興方案。

針對立法院今朝野協商紓困特別預算條例修正草案，民進黨團提案修正，總預算上限維持為6300億元，但政院可依疫情需求，提案再追加預算，以不超過總預算上限三分之一為限，意即若有需求，政院可提案報立法院同意，再追加2100億元備用，政院表達感謝，並樂觀其成。

(中時 )