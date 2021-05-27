全台補習班因配合政府防疫政策，自18日停課至6月14日，業者苦嘆無收入還要支付員工薪資、房租及水電，台北市議員郭昭巖接獲台北市補教協會陳情後，呼籲北市財政局應讓因疫停課的補教業，准予免徵或緩繳印花稅半年。

台北市補教協會日前撰寫陳情書，指補習班因疫情嚴峻，停課天數近1個月，期間業者均無收入，還須支付員工、行政老師的薪資與房租租賃及水電費用，形成莫大負擔，希望財政局能准予免徵或緩繳印花稅半年。補教協會也向郭強調，現在台南市府也都承諾，要給予補教業紓困，台南能，台北應該也可以！

另外，行政院內政部已提出，中央社宅店鋪減租3個月，郭昭巖也要求北市都市發展局，盤點北市出租國宅及社會住宅，能因應嚴重疫情影響，給予租金優惠紓困。至於的托嬰中心、居家保母、私幼、兒童課後照顧中心，郭也希望能納入相關紓困的考量範圍。

郭昭巖表示，亦有私人公司投保了防疫營業損失保險，但須要有政府文件證明「因疫情影響停業證明」，才能夠申請理賠，她也要求北市商業處協助民眾提供相關證明。

(中時 )