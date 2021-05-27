因應本土疫情日趨嚴峻，媒體問到，第一線醫護人員若有懷孕婦女，是否可以施打疫苗？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前維持原本規範，應徵詢當事人以及負責醫師的評估，但是專家小組建議，懷孕醫護人員不要從事高風險醫療行為，也減少風險。

根據疾管署公告的新冠疫苗接種對象、期程與注意事項，其中提到目前缺乏孕婦接種新冠疫苗的臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示孕婦感染SARS-CoV-2病毒可能較一般人容易併發重症。孕婦若是新冠肺炎的高職業暴露風險者或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。不過，現階段國內未將孕婦列入優先接種對象。

另外，如果哺乳中的婦女是建議接種的對象(如醫事人員)，應提供其接種。目前對哺乳中的婦女接種新冠疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒的影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。接種疫苗後，仍可持續哺乳。

(中時 )