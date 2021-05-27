土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）樂於在臉書談論時事以及分享生活日常，不過吳鳳今（27日）卻在臉書爆氣發文，原來是他收到酸民留言「吳先生發文都是生意經 不是教英文就是賣果乾」，讓吳鳳直呼：「這種負面情緒的人又很沒有禮貌又傷我心。到底自己的事業跟作品認真宣傳哪裡有問題？我不用養家人嗎？」

吳鳳發文解釋，他慎選合作商品、重視自己的作品「包含我引進自己家鄉的商品，都是台灣少見又健康的土耳其食品。買過的消費者都很滿意，再加上我養員工，誠實納稅等等，這都是很珍貴的一件事」，不滿遭網留言嗆是生意經。

讓吳鳳也不禁反問：「不然咧？自己的平台不是應該要好好宣傳好東西，不是嗎？」吳鳳表示，他準備的線上課程不只燒錢，還是整理了自己29年的學語經驗「我的線上課會讓許多人培養國際觀，了解跟外國人聊天的方式，學英文的技巧等等！都是很值得學習的」。

吳鳳表示，有人不喜歡他、不買他推薦的產品，他都可以理解，但面對酸民留言，也讓吳鳳大嘆真的很沒禮貌：「但是這種留言，影響大家的心情，更沒有意義！」不過吳鳳文章一發出，獲得網友紛紛留言表示支持。

吳鳳臉書全文。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

40歲吳鳳說得一口流利中文，還會講台語，親民的他擁有高人氣，同時，吳鳳也在台灣組織家庭，他2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），夫妻育有一對女兒，幸福組成一家四口，是著名的愛家愛妻代表。

(中時新聞網)