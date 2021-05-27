防疫紓困條例的法定施行期限將屆，行政院提出防疫紓困條例修正草案，要將紓困預算從4200億調高至6300億，全案今由立院進行朝野協商，民進黨團會中提出修正動議，將上限再拉高至8400億，引來在野砲轟行政院半月前才要加2100億，過不到2周又要再加2100億，這代表行政部門當初的規劃，若非沒掌握確實，就是對立法部門軟土深掘，「不是不能給，但立法院怎麼能平白給空白支票！」

因此，在在野黨要求下，明天立院將邀集衛福部長陳時中、經濟部長王美花等部會首長赴立院出席協商，說明防疫預算追加案。

全名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的防疫紓困條例，去年上半年立法後，施行期間訂為民國109年1月15日至110年6月30日；期間曾二度追加預算，將最高額度上調至目前的4200億。由於近日台灣疫情出現破口，隨著條例的法定施行期限將屆，行政院於日前提出修正草案，除再延長1年期限，也額外追加2100億預算，讓總預算額度達到6300億。

對此，立法院長游錫堃今召集朝野，針對紓困條例第11條、第19條條文修正草案進行協商。會中，民進黨團提出修正動議，主張將紓困條例所需經費上限調整為6300億元，「並得視疫情狀況，以不超過上限額度3分之1再編列特別預算」，也就是最多可編列到8400億。

對此，國民黨立委曾銘宗表示，任何有助防疫的紓困預算國民黨都贊成，但兩個禮拜前行政院明明說只需要2100億，結果現在沒有提出任何評估報告，只靠著民進黨團的修正動議，就想再追加2100億，這是把民眾辛苦繳的納稅錢當什麼？

國民黨立委賴士葆也強調，立法院只能刪預算、不能加預算，現在這種作法，形同是給予空白支票，變相增加預算，這樣是不對的。他強調，若要這樣做，行政院就有必要率相關部會首長到立法院說明，只要計畫寫得出來，內容合理，就全給都沒關係，就算要立法院開臨時會處理都沒問題。

國民黨立委洪孟楷更直言，行政院在5月13日提出追加2100億的修正草案，5月20日政院發言人公開說這筆2100億，將可有效紓困、緩和疫情。結果今天才5月27日，民進黨卻說還要再加2100億、總計4200億才夠，這如果不是行政院沒掌握狀況，就是把立法部門當成軟土深掘，以為可以予取予求。

面對質疑，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，防疫紓困條例第11條明訂，「條例所需經費上限為新臺幣二千一百億元，『並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算』，送請立法院審議。」

柯建銘說，行政部門「得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算」，這項法條是立法院去年共同通過，所以這樣處理並不會有問題。至於為何突然要再增加2100億的空間，這是因為5月13日台灣尚未進入疫情警戒第三級，但今天是全國各縣市都進入第三級警戒，狀況超乎評估，請朝野都務必了解這個現況。

國民黨團仍強調，立法院不應空白授權行政部門，因此，要求衛福部、經濟部等相關部會，必須為此次預算增加到立院說明。對此，柯建銘態度軟化，強調雖然預算編列時間緊迫，各部會也在等立法院通過預算，才能把防疫規模進一步做大，因此他也同意明天再開一次朝野協商。

對此，立法院長游錫？也裁定，明天上午十點，邀請主計長、財政部長、經濟部長、衛福部長、交通部長、勞動部長，與朝野黨團針對預算追加再進行說明。

(中時 )