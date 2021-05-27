蔡政府因政治因素拒絕進口德製BNT疫苗，今立院協商紓困條例修法草案時，在野黨全面砲轟衛福部。時力立委邱顯智更說，台灣到目前還拿不到BNT疫苗，結果疫情指揮中心竟然說氏藥廠沒向台灣申請，「是我們國人為了生命需要疫苗，講這什麼話，這是負責任的機關該有的態度嗎！」

目前全球廣泛使用的疫苗共5款，效力最佳的是美國與德國共同研發的輝瑞藥廠BNT，防護力達95％。但去年以來，蔡政府只因輝瑞將大中華地區代理權授予「上海復星製藥」，遂拒絕購買；甚至攔阻縣市政府循正常商業模式洽購，讓台灣因政治因素，喪失獲得美國、歐盟、WHO認證的德製BNT進入台灣。

立法院今針對防疫紓困條例修正草案進行協商時，相關疫苗採購問題也成為朝野焦點。

邱顯智指出，今天政府希望能追加防疫紓困預算，但其實，只要台灣的確診數可以降下來，紓困與振興就不必花這麼多錢。

邱顯智進一步說，台灣到目前連一劑德國BNT疫苗都沒有，難道疾管署不應該主動申請？怎麼到現在還在說「沒人來申請」，講這什麼話！

邱顯智氣憤地說，現在疫苗廠商其實並不需要向台灣申請，「因為，現在是人家不賣你，可以賣到其他地方，而且現在是國人為了自己的生命需要這個疫苗，你今天怎可以說都沒人申請啊，講這甚麼話，這是負責任機關的態度嘛！」

國民黨團總召費鴻泰則強調，國民黨現在的主張就是「給疫苗、發現金」這6個字。因為，只要疫情不控制，給再幾個2100億都是無底洞，無論朝野再怎麼給預算，替政府增加多少錢都不會有意義。

國民黨立委洪孟楷也指出，其實早在去年5月8日，立法院就通過第二次紓困預算追加案，匡列115億讓中央採購疫苗。結果，現在中央政府又來向立法院討第四次追加預算，結果整個台灣到今天只買到70幾萬劑疫苗，這是立法院的責任嗎？他強調，如果沒有疫苗，就算多幾次的2100億，疫情都不會有終點站。

(中時 )