COVID-19疫情肆虐，傳統教育體制受到嚴重衝擊，紛紛改為遠距教學，宣告在家自學的時代來臨。南華高中「多元課程規劃」行之有年，提供學生彈性選課，其它時間可安排在家自主學習其它科目，不必整天在校，表現一樣亮眼。

南華高中前身為雅禮補校，為失學的青年學子提供完善進學管道。隨著時代演變，現在的南華不僅專注於修復中離中輟學生的學習能量，更要找出每位學生的「獨特光譜」，打造不同的亮點。「南華雖是進修學校，但，也不只是進修學校！」南華高中校長莊惠安說。

南華目前有普通、美容時尚、觀光、資料處理、多媒體應用五個類科，上課方式分上午班、夜間班、平日兩日班多種彈性模式。莊惠安指出，南華的學習體制完全是「超前部署」，彈性課程規劃符合多元學習潮流，更切合後疫情時代的需求，讓學生有時間自主學習，朝興趣發展，突破傳統教育窠臼，翻轉出全新思維。

「事實證明，教育沒有圍牆，不是一直待在校園內才會有好表現！」南華高中資料處理科三年級學生陳韻涵今年以繁星校內第一名資格，錄取國立台北商業大學會計資訊系，表現令人激賞。

陳韻涵生長於單親家庭，家境並不富裕，家中還有罹癌的妹妹，她勇敢面對生命挑戰，利用課餘時間幫忙母親打理家中的大小事，主動陪伴並照顧妹妹，且在師長鼓勵下持續努力學習，終於考取夢想的學校。

莊惠安感動地說，尊重每個學生不同樣貌，發現每個孩子的不同光譜，予以協助引導，這才是教育的本質。在南華高中，成績評量與考核並非惟一，學校重視的是啟發與引導，是等待與陪伴，讓孩子們都能擁有獨特的風采。

在南華任職逾廿年的莊惠安，幫助過許多青年學子發光發熱，他自己曾經在傳統教育體制裡跌撞，唸過國四班、高四班，留級重考樣樣有，幸好父母沒放棄他，提供他出國留學的機會，在美國開放的教育體制裡找回失落的自己，所以他願意給孩子們更多機會。

莊惠安的女兒莊式謙也是南華高中的校友，2018年透過繁星計畫錄取國立台灣科技大學設計系工業設計組。莊惠安說，女兒國中時對學習產生嚴重的焦慮憂鬱，每天都找藉口逃避上學，經考慮後決定選讀南華高中，重新規劃自我學習進程，找回學習樂趣，現在是快樂充實的大三生。

莊惠安校長：如果我的孩子做得到、相信你的孩子也可以(圖/南華高中提供)

「如果我的孩子做得到、相信你的孩子也可以！」莊惠安說，學校沒有好壞之別，只要適合孩子，就是最好的學校。他深信，南華高中的多元學風，對於不適應僵化體制的學生，以及對教育充滿想法的家長，必定是最佳選擇！

(中時 )