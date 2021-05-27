大梨山環山部落對面山頭冒出濃濃白煙，空勤直升機緊急出動投水搶救。（民眾提供／王文吉台中傳真）

環山部落對面的山頭突然冒白煙，空勤直升機緊急出動投水搶救。（民眾提供／王文吉台中傳真）

環山部落對面的山頭發生森林火災，幸搶救1小時獲控制。（民眾提供／王文吉台中傳真）

梨山義消分隊長陳錫健動員5人上山搶救森林火災。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中又傳火燒山！大梨山環山部落對面的山頭下午2時許突然冒白煙，台中市消防局立即動員5名消防人員前往搶救，空勤隊直升機也出動投水，幸火勢未擴大延燒，經搶救1小時初步獲得控制。東勢林管處指出，森林火災地點是在原住民保留地跟國有林班地交界處，正派員上山了解起火原因。

(中時 )