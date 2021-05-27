環山部落火燒山 直升機急投水搶救 15:262021/05/27 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大梨山環山部落對面山頭冒出濃濃白煙，空勤直升機緊急出動投水搶救。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大梨山環山部落對面山頭冒出濃濃白煙，空勤直升機緊急出動投水搶救。（民眾提供／王文吉台中傳真） 環山部落對面的山頭突然冒白煙，空勤直升機緊急出動投水搶救。（民眾提供／王文吉台中傳真） 環山部落對面的山頭發生森林火災，幸搶救1小時獲控制。（民眾提供／王文吉台中傳真） 梨山義消分隊長陳錫健動員5人上山搶救森林火災。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中又傳火燒山！大梨山環山部落對面的山頭下午2時許突然冒白煙，台中市消防局立即動員5名消防人員前往搶救，空勤隊直升機也出動投水，幸火勢未擴大延燒，經搶救1小時初步獲得控制。東勢林管處指出，森林火災地點是在原住民保留地跟國有林班地交界處，正派員上山了解起火原因。 南投大水窟山大火 直升機空投救援 八通關杜鵑營地大火燒快2天還再擴大 直升機日月潭取水灌救 (中時 ) #搶救 #環山部落 #火燒山 #直升機 #投水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹寶二水庫創新低 北水擬增高溢流堰 04:102021/05/18 焦點要聞 離譜登山隊 煮餐踢倒瓦斯罐引八通關大火落跑5人送辦 08:102021/05/17 社會 6人登山隊行馬博橫斷縱走 6旬男跌落山谷小腿骨折 17:182021/05/17 社會 嘉縣八通關森林大火 地形陡峭難撲滅 04:102021/05/18 地方新聞 男子騎三輪車勇闖沙漠 失蹤50小時竟靠1瓶水獨撐 12:212021/05/18 搜奇 盧秀燕超前部署 台中29區大清消 04:102021/05/17 地方新聞 偽出國住宿 南投日月潭山景內的日式宿舍 13:002021/05/17 生活 杜鵑營地煮食引發火災 違反森林法代誌大條 21:152021/05/17 社會 清水模與原木 日月潭旁像家一般的日式民宿內每扇窗都是風景 08:302021/05/17 生活 新聞分析－搶救權證還差臨門一腳 04:102021/05/17 財經要聞 國道4號火燒車 駕駛跳車逃命幸無礙 13:452021/05/17 社會 社會熱門新聞 內褲女爬8公尺高國1告示牌跳下 三重交流道塞爆 - 社會 確診者成公敵 宜蘭碧候村民跑到確診者家擲酒瓶叫囂 - 社會 婆婆稱印度疫情慘重因「太好色」媳婦傻眼 網笑歪：台灣就是！ - 社會 基隆「小姑娘」驚爆跨店服務9確診 在地人曝恐怖真相 - 社會 「人與人連結」太強大 低胸短裙台南養生館小姐引男客「走後門」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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