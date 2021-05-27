亞東醫院獲配發新一批AZ疫苗800劑。（亞東醫院提供）

民進黨立法院黨團總召柯建銘今透露，今年1月東洋與上海復星談BNT疫苗，談到一半卻停下來，「後來這條線沒有了，又再繼續談別條線」。他說，談判過程中，一方面牽涉德國跟台灣要如何出貨，「疫苗是不是從上海復星的『扣打』(配額)也無所謂，但最後還是被破壞掉。」因此，疫苗購買不只牽涉安全、法律，還有政治問題，沒這麼簡單。

蔡政府因政治因素拒絕進口德製BNT疫苗，今立院協商紓困條例修法草案時，在野黨全面砲轟衛福部。時力立委邱顯智更說，台灣到目前還拿不到BNT疫苗，結果疫情指揮中心竟然說氏藥廠沒向台灣申請，「是我們國人為了生命需要疫苗ㄟ，講這什麼話，這是負責任的機關該有的態度嗎！」

面對在野黨質疑，柯建銘今天表示，只要能買到原廠疫苗，所有方法政府其實都不排除；只是，「很多人說要向中共買，但疫苗牽涉到安全、法律問題，還有政治問題，沒有這麼簡單。」

柯建銘接著說，今年1月，東洋跟上海復星談BNT疫苗，但談到一半卻停下來，「你們知道嗎？我們確實無法達到具體數量、金額，這些都談不出結果，後來這條線沒有了，又再繼續談別條線」。談到最後幾乎要簽字了，卻受到政治干擾不見了，一下說要找代理商，一下又說要拿香港存貨，但這都牽涉到安全問題。

柯建銘說，他曉得大家很急著買疫苗，但以他接收到的訊息，並親自處理的經驗來看，「能和上海復星重要人士直接電話聯繫的，我想也很少人」，但就是這幾天，是一直在設法看能否買到疫苗。

柯建銘更透露，這牽涉到德國跟台灣簽約後要如何出貨，「這疫苗是不是從上海復星的『扣打』(配額)也無所謂，但最後還是被破壞掉。」

因此，柯建銘強調，政府不是沒有在想疫苗，所以不能用一句簡單的話說政府完全不做事，我想過去台灣是防疫模範生，現在遭受到這樣突然的轉變，還希望大家都能一同團結面對。他強調，只要是原廠的疫苗，且能解決法律問題、國家安全問題，政府都會正面看待。

(中時 )