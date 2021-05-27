工業電腦廠艾訊(3088)宣布與3D視覺與人工智慧（3D×AI）解決方案供應商立普思（LIPS）建立合作夥伴關係，將艾訊邊緣運算AI人工智慧系統結合LIPSedge 3D照相機，提供機器人、自主移動機器人和智慧機器等應用領域最佳整合的人工智慧3D視覺解決方案。

艾訊提供各種尺寸及架構的邊緣運算Al嵌入式平台，從低功耗、高效能嵌入式系統到伺服器等級可擴充式工業級準系統，以滿足多樣化AI應用需求，協助智慧製造、智慧運輸、智慧農業、智慧城市及智慧零售等領域客戶改善營運模式，提升生產力、效率及經營績效。

此次立普思將艾訊Edge AI人工智慧系統AIE900-902-FL/AIE100-903-FL-NX導入LIPSedge 3D照相機，具備NVIDIA Issac平台認證，可確保在NVIDIA Jetson平台的軟硬體相容性，並加速3D視覺部署的上市時程。

立普思執行長劉凌偉表示，艾訊邊緣運算AI人工智慧系統搭載NVIDIA Jetson電腦模組，結合強大效能與AI人工智慧，進行邊緣運算即時處理大規模工作，有助於協助客戶大幅降低總系統成本，加速3D視覺應用上市時程。

艾訊則表示，公司的邊緣運算AI系統結合LIPSedge 3D照相機，可簡化自動化領域中的視覺應用程式開發，成功解決許多客戶面臨挑戰及難題。雙方合作不僅可以滿足各種以視覺為主的應用，更有助於客戶降低整體系統成本。

(時報資訊)