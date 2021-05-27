新光金(2888)今天舉行線上法說會，公布2020年隱含價值，因淨值成長，調整後淨值達2081億元，年增6％，有效契約價值1925億元，年增3％，1年新契約價值為201億元，隱含價值3094億元，年增6％，因股本增加，新壽每股隱含價值46.4元，換算金控每股隱含價值23.2元，較上年度48.4元及23.3元略降。

新光金第1季合併稅後淨利94.4億元，年成長23.7％，每股盈餘為0.72元。合併股東權益2,313.8億元，每股淨值為17.34元。子公司新壽受惠於投資收益提升及負債成本持續改善，第1季合併稅後淨利為68.7億元，年成長2.2％。初年度保費(FYP)為110億元，年減46.4％，商品策略持續聚焦外幣保單及價值型商品，初年度等價保費(FYPE)為42億元，FYPE/FYP比率提高至38.2％，外幣保單占初年度保費比重77.3％，銷售金額達85億元；負債成本較2020年底下降3 bps至3.80％。

資產配置方面，總投資金額3兆1654億元，不動產占比6.9％，投報率4.7％；擔保放款占比1.3％，投報率1.7％；保單借款占比3.4％，投報率5.6％；國外股票占比1.8％，國外固定收益占比62％，投報率4.2％；國內固定收益占比10.3％、國內股票占比7.3％，投報率5.9％；現金比重7％，投報率0.2％。

海外固定收益投資金額逾1.9兆元，資金主要配置於美元計價債券。為控管避險成本，彈性調整避險比率及靈活操作一籃子貨幣策略。避險前經常性收益率為3.05％，年化投資報酬率為4.31％。

新壽RBC去年底212.6％，內部目標維持200％以上，規劃今年度增資金額不會超過100億元。

新光銀行第1季合併稅後淨利15.2億元，年成長13.7％，財富管理收入6.8億元，年成長10.3％；主要銷售動能來自基金，其手續費收入較去年同期成長52.4％。放款餘額6,658.2億元，今年初至今成長1.9％，主要因房貸及其他消貸放款成長；存款餘額9,439.9億元，積極吸收證券交割款，證券交割款餘額較2020年底增加7.4％；活存比由2020年底44.6％提升至45.3％，有利降低資金成本。

第1季淨利差及存放利差皆較前一季提升1 bp至1.25％及1.65％；逾放比維持0.19％，呆帳覆蓋率自前1季672.48％上升至712.77％。

(時報資訊)