名製作人兼導演張紀中過去曾拍過《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等作品，去年他鬆口認了已和小他31歲妻子杜星霖結婚，兩人生下一子一女，最近張紀中過70歲大壽，引來一票親友現身向他祝賀，杜星霖的父母也就是張紀中的岳父、岳母也現身，可見杜爸、杜媽看來年齡跟張紀中沒差多少，都頂著一頭白髮，網友則虧畫面有些尷尬。

張紀中先前與樊馨蔓有段14年婚姻，兩人後來婚變鬧翻，近年張紀中頻傳和助理杜星霖曖昧，去年張紀中受訪認了恢復單身後與杜星霖二婚，女方並非外傳的助理，兩人是因戀愛決定結婚，2018年兩人生下大兒子嘟嘟俠，去年9月迎來一女「小花仙」，再加上張紀中原本育有一兒，一家五口相當受到關注。

張紀中過生日，岳父母（下圖）現身。（圖／取自新浪娛樂）

近日，網上傳出張紀中過70歲生日照片，可見他跟妻子站在中央，身邊有一群美女環繞，笑容燦爛，而另一張照片中，張紀中抱著兩個兒子準備吹壽桃上的蠟燭，杜星霖的父母親則坐在他身邊，三人都白髮蒼蒼，杜星霖的爸爸更手拿拐杖，看似行動不便。

張紀中再度回應酸民。（圖／翻攝自微博）

而一向「戰力」頗高的張紀中，先前被網友諷刺：「你老婆不一定一直是你老婆」，張紀中不帶髒字回敬：「我倒是想知道如果有人對你這麼說，你會怎麼回覆？」，最近有人酸杜星霖：「圖他老，圖他不洗澡，圖他走了，你還能找」，張紀中回：「有意思嗎？不要把你心裡想的放在別人身上，我就留著，讓大家看到你」，還有人看了張紀中抱小孩照片，虧：「孩子爸爸呢？怎麼天天都是爺爺陪著？」張紀中回：「在這，怎麼地」，高超回擊酸民。

(中時新聞網)