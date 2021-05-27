從6月起大陸又將有一批新規陸續施行，包含像是婚姻登記可「跨省通辦」；浙江、重慶將展開專屬商業養老保險試點，以及有20城能異地交易登記小型非營運二手車，同時針對侵犯著作權法定賠償額上限提高至500萬元（人民幣，下同）等都將上路。

根據中新經緯報導，5月19日大陸民政部召開婚姻登記「跨省通辦」試點工作動員部署電視電話會議。會議指出經大陸國務院同意，從6月1日開始，將在遼寧、山東、廣東、重慶、四川實施結婚登記和離婚登記「跨省通辦」試點；江蘇、河南、湖北武漢、陝西西安實施結婚登記「跨省通辦」試點，期限為2年。

此外，大陸商務部、公安部、稅務總局聯合印發的《關於推進二手車交易登記跨省通辦 便利二手車異地交易的通知》也明確指出，6月1日在天津、太原、瀋陽、上海等20個城市試點推行小型非營運二手車異地交易登記。

同時大陸新修訂的《著作權法》正式發佈後，也將從6月1日起實施。中國文字著作權協會總幹事張洪波提到，這次修法引入懲罰性賠償原則，即對於故意侵權、侵權情節嚴重的情況，法院可以判決給予權利人的實際損失、侵權人的違法所得、權利人的權利使用費1倍以上、5倍以下的倍數賠償。同時還將法定賠償數額的上限從50萬元提高到500萬元，並設定了法定賠償額的下限500元。

(旺報 )