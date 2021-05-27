台灣最美公路，台61苗栗通霄的日落大道，每到夏季都會有絕美落日景色，吸引許多民眾前來觀賞。對此，通霄警方指出，許多民眾無視規定，大剌剌走在馬路拍攝美景，不顧生命安全，將加強取締。
台61線西濱公路通霄路段曾被票選「台灣十大最美景觀公路」第一名，短短500公尺的聯絡道，在每年的5至7月間都可以欣賞到黃澄澄的漂亮夕陽落入海中的美景，更有山海秘境的美譽，不少民眾開車行經此處時，會停下拍攝照片留念，因此衍生許多亂象，許多人為了拍照簡直不要命，跑到路中央取景，嚇壞許多用路人。
通霄警方指出，該路段列為本分局取締重點，本年度已取締違規停車及行人任意穿越道路計52件，目前正值防疫期間，警方將加強取締作為；通霄分局副分局長邱泰永表示，以往發現民眾違規都會先廣播提醒，不聽勸將會開單告發。
警方亦呼籲疫情期間務必遵守防疫相關規定，勿聚集，口罩要戴好，若有違反傳染病防治法情事，員警到場務必會蒐證並函請衛生局裁罰，違者可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾一起遵守，共同防疫。
(中時新聞網)
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