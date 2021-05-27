各界關注紓困4.0方案，行政院國發會主委龔明鑫今天表示，個人紓困補貼最高3萬，針對業者的薪資補貼擬從寬認定，但目前未考慮把防疫照顧假津貼納入。對此，國民黨質疑，防疫照顧假雇主未必給薪，這難道不是人民的經濟損失？希望此次紓困措施能記取上波紓困作為的缺失與教訓，應簡化審查程序、強化行政效率、加強中央與地方合作，精準協助受創的產業與人民。

國民黨強調，新冠肺炎疫情持續嚴峻不減，各項防疫措施的規範已衝擊國內許多民眾生計與商家營運，政府的紓困作為已刻不容緩。對於政府未把防疫照顧假津貼放入紓困4.0方案，國民黨質疑，防疫照顧假雇主未必給薪，若家長為了照顧家中小孩不得不請防疫照顧假，無法領薪，這難道不是人民的經濟損失嗎？要求政府應在紓困預算編列防疫照顧假津貼。

國民黨指出，當前疫情已經擴散至全國各縣市，但有鑑於前次通過的紓困條例，地方政府分配額偏低，導致地方政府在紓困作為上缺乏足夠的彈藥，影響成效；而此次疫情擴及範圍更為廣泛，衝擊基層的店家與民眾，地方政府所負擔的責任將越來越重，因此希望紓困預算的分配上應強化地方政府的分配額，讓每一分的預算都確實用在有需求的民眾之上。

國民黨點出，上波疫情的紓困措施，因繁複手續、中央與地方未合作、窗口混亂等問題，導致「紓困亂象叢生、徒增民眾困擾」，導致當時紓困預算讓許多受創民眾或商家「看得到、吃不到」。

國民黨呼籲行政單位，此次的紓困方案應記取上次的經驗與教訓，改善缺失，讓紓困預算能善盡其用，精準幫助真正受創的企業與民眾，避免台灣經濟情勢在這波疫情衝擊下受到過於嚴重的傷害。

(中時 )