安徽一位楊姓民眾，去年1月期間確診新冠肺炎，經醫護人員多次詢問是否有密切接觸者來自疫區，楊某均否認，刻意隱瞞其女兒一家自武漢返回，並且與女兒一家有接觸史，導致醫院醫護人員27人、病人61人被隔離。安徽當地人民法院日前審理此案，判處被告人楊某某有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。

去年1月13日至2月7日，安徽一位楊姓民眾確診新冠肺炎之後，懷遠縣人民醫院醫護人員數次詢問楊某是否與疫情發生地區來人有過接觸史，然而楊某故意隱瞞其與武漢返回的女兒一家有接觸史，致使懷遠縣人民醫院醫護人員27人、醫院病人61人被隔離。安徽省蚌埠市懷遠縣人民法院日前開庭審理一起妨害傳染病防治案，並當庭宣判，判處被告人楊某某有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。被告人當庭表示服從法院判決，不上訴。

懷遠縣人民法院審理認為，楊某行為已構成妨害傳染病防治罪，但因其自願認罪認罰，可以從輕處罰，遂作出上述判決。

(中時 )