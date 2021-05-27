大陸A股27日收漲0.43％ 15:312021/05/27 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股27日收漲，上證綜指收報3,608.85點，上漲15.49點，漲幅0.43％。深證成指收報14,897.19點，上漲，103.51點，漲幅0.70％。創業板指收漲0.92％。 新浪財經報導，以買賣成交額計算，27日北向資金淨買入A股超過人民幣146億元。 行業ETF方面，半導體ETF大漲超過4％，電子、醫療ETF漲超2％，煤炭ETF漲近2％，人工智慧、能源ETF漲幅居前。中概互聯網ETF、銀行ETF領跌。 A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％ 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ (工商 ) #ETF #A股 #收漲 #漲幅 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 09:442021/05/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 通膨陰影籠罩 美股收低 道瓊下跌54點 05:532021/05/18 國際 《食品股》上海南僑今登A股 南僑笑咪咪 10:352021/05/18 財經 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 00878快速填息 股民笑收5％股息又賺價差 10:572021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 財經熱門新聞 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 拒買陸疫苗恐陷窘境 謝金河：這家外媒報導台灣偏負面 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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