大陸A股27日收漲，上證綜指收報3,608.85點，上漲15.49點，漲幅0.43％。深證成指收報14,897.19點，上漲，103.51點，漲幅0.70％。創業板指收漲0.92％。

新浪財經報導，以買賣成交額計算，27日北向資金淨買入A股超過人民幣146億元。

行業ETF方面，半導體ETF大漲超過4％，電子、醫療ETF漲超2％，煤炭ETF漲近2％，人工智慧、能源ETF漲幅居前。中概互聯網ETF、銀行ETF領跌。

(工商 )