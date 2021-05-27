去年以第一名得標臺電AFC儲能自動調頻輔助服務機組的能源服務廠商翰可國際，宣布於彰濱地區的第一階段5MW/10MWh電力輔助服務於今年5月正式啟用，全臺首座採用TESLA(特斯拉)儲能設備與國內先進硬體與能源管理系統，為臺灣市場最大量體的電力併網輔助服務。試營運期間即遇上全台兩次大停電，翰可國際AFC儲能系統在僅僅0.2秒內瞬時反應，在1秒鐘內達到全功率輸出救援電網，穩定電網頻率，幫助避免電網潰堤引來更大的危機。

臺灣電力系統頻率需控制在60Hz±1%，也就是不能低於59.5Hz，當電網因負載端或發電端突然發生波動而造成頻率不穩定時，各發電機組會因頻率低弱誘發低頻卸載保護機制，立即最有效做法即是採用儲能設備，瞬間投入抵消這種頻率變化，改變系統慣性，爭取時間等待後續機組投入救援。

興達電廠五一三事故，跳電損失220萬瓩發電供給，偵測到系統頻率降到最低59.37Hz左右，已足夠誘發其他機組卸載可能，而過去輔助服務皆由傳統火力與水力機組提供，反應速度較慢，救援效果有限。當此類的電力系統意外發生時，採用AFC儲能輔助系統即能於瞬時派上用場，降低災難延續並避免更多嚴重性後果。翰可國際就在本次五一三興達電廠事故即時發揮其預設救援角色。儲能系統功效在此一事件中充分驗證其理論正確性。

在事件中，翰可國際AFC儲能系統在僅僅0.2秒內瞬時反應，在1秒鐘內達到全功率輸出救援電網。電網事故發生後，多次全功率輸出以持續供應調頻服務，穩定電網頻率，避免電網潰堤引來更大的危機。

翰可國際董事長陳洋淵表示，因儲能系統為化學能，具有快速充放電之特性，透過主動調整充放電動作調節電力系統頻率，可幫助維持電力系統因負載波動造成之頻率飄移。翰可國際早於2018年即開始規劃能源服務能量，持續配合再生能源發展政策，穩定電網品質。藉此可貴的服務經驗和能量，而後更會加大投資力道設置大規模電力服務機組，用以強化臺灣儲能資源、優化電網系統調度，提升臺灣電網強韌度。

(工商 )