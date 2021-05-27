案6549足跡。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

案6550足跡。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

台中確診個案案6100在嘉義市的足跡。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央流行疫情指揮中心今天公布嘉義市新增2例及1例校正回歸案例，共3例本土案例，分別是案6548、6549、6550，1男2女年齡介於40多歲至70多歲，3例都是與親友接觸而感染，案6549是昨天確診的案6104的家人。

嘉義市長黃敏惠今天下午3點直播公布嘉義市新增的3例本土個案足跡及接觸史，案6548為50多歲女性，5月16日曾與北部友人接觸，5月23日得知北部友人確診且自己也出現疑似症狀，因此主動聯繫嘉義市衛生局安排採檢，5月27日確診。18到20日曾到7-11湖子內門市、南山人壽、共和市場、小三美日、光南大批發、新宏祥藥局、種杏中醫診所及超頻電腦3c量販，停留都約10-30分鐘，外出全程有戴口罩。目前各地已清消完成，匡列接觸者1名家人已列入居家隔離。

案6549為案6104的家庭接觸者，為案6104的40多歲母親，無相關症狀，5月25日採檢，27日確診，接觸者3位（均為家人）居家隔離中，相關涉足地點與案6104相同都已清消完成。

案6550為70多歲男性，因工作關係於5月17日及21日分別接觸北部及中部的同事開車外出洽公，且一起用餐，5月23日因同事確診，5月24日本局接獲其他縣市衛生局轉介通知，立即安排採檢且列為居家隔離，21上午在嘉義市先期交通轉運中心搭乘客運北上，當天又搭乘客運從三重南下至嘉義轉運站，匡列接觸者1名家人已列入居家隔離。

黃敏惠也公布台中市確診個案6100，於5月17日自台中搭乘自強號139車次抵達嘉義車站，並由親友開車接送返家，已確診後收治醫院治療，並匡列接觸者2位（均為家人）居家隔離。

黃敏惠表示，民眾應從自身做起，避免縣市之間的移動，嘉義市政府也積極研議、爭取各項紓困措施，盤點相關資源，包括減稅、租金減免、安心上工延長等11項措施。

(中時 )