台南市今天校正回歸1例，是1名30多歲印尼籍的案6766，她也是台南首起本土確診新營母子檔的同住看護，案2355（母親）跟有萬華接觸史的案2428（長子）18日確診，案6766被匡列一採陰，26日出現發燒咳嗽，採檢後轉陽確診，但她在隔離期間均未外出，也沒有到外面走動的足跡，民眾不必擔心。

台南19日傳出首起新營姑爺里一對母子檔確診，當初疫調追出長子有台北市萬華區活動史，返家後將病毒傳給80多歲母親，母親14日下午出現發燒等症狀，17日醫院急診，18日確診，兒子因和母親同住，被匡列為接觸者，採檢後確診。

當時印尼籍看護等60人被匡列，採檢均為陰性，不過，案6766卻在26日出現發燒等症狀，確診採檢轉陽性，今天公布確診。台南市長黃偉哲說，時隔9天，印尼籍看護由陰轉陽，雖跟新營母子檔發病時程不一致，但算同一波感染，因此被列為校正回歸，而非今天確診新增個案。

衛生局長許以霖說，該名印尼籍看護採陰當下就已居家隔離，所以沒有外出活動，也不會再接觸其他人，呼籲自主健康管理者都不要趴趴走。

他說，今天呼籲雙北旅遊史請自我健康監測14天，提醒民眾配合三級防疫措施，避免出入人潮眾多場所、全程戴口罩、維持手部清潔，避免搭乘大眾運輸，若出現相關症狀就到醫療院所就醫時，也要主動告知醫師是「自我健康監測對象」，以及接觸史及身邊是否有人有類似症狀。

(中時 )