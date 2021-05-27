台首大推出IG官網留言抽飯店住宿券活動。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

新世代社群網站成為年輕人交流平台，台灣首府大學除積極強化FB官網訊息外，對IG（instagram）官網也加強活化，5月初推出IG官網圈粉抽獎活動，只要在官網發布貼文時，留言肯定台首大，就有機會抽蓮潭國際會館住宿券。

台首大表示，因應時代潮流，學校除強化FB官網宣傳，對IG官網也加強活化，師生合力製作的抖音影片上傳外，還推出IG圈粉抽獎活動。民眾只要在官網發布貼文時，留言肯定台首大，就有機會抽到蓮潭國際會館雙人豪華套房住宿券，若官網有3則貼文，且都留言肯定，該周中獎機會就增加3倍。

此項活動原本預定試推到5月底結束，但推出兩個星期後，適逢新冠肺炎疫情嚴緊，各校依教育部公告皆採遠距教學，年輕學生每天守在手機或電腦的時間變長，成為社群網站宣傳的最佳時機。

校方為把握機會，活化學校社群官網，除加強貼文及抖音影片的製作外，更是把IG圈粉抽獎活動展延至7月底為止。民眾在防疫期間，乖乖在家上網時，不妨也到台灣首府大學IG官網上看看，說不定可幸運中獎。

(中時 )