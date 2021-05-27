我駐太平島海巡署官兵傳出有2人收到細胞簡訊，其中一人快篩呈現陽性，正等待PCR檢測中。

根據《ETtoday》報導，海巡署5月曾經派遣桃園艦赴太平島執行運送官兵休假任務，有兩名人員因為家住萬華或是有萬華足跡，因此收到細胞簡訊，經快篩後一人呈現陽性反應。

報導指出，海巡署已派遣嘉義艦出發前往太平島專案運輸這名確診士官兵返回台灣複驗。

(中時新聞網)