太平島1駐防官兵快篩陽性 等待PCR檢測中 15:332021/05/27 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太平島。（楊孟立攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我駐太平島海巡署官兵傳出有2人收到細胞簡訊，其中一人快篩呈現陽性，正等待PCR檢測中。 根據《ETtoday》報導，海巡署5月曾經派遣桃園艦赴太平島執行運送官兵休假任務，有兩名人員因為家住萬華或是有萬華足跡，因此收到細胞簡訊，經快篩後一人呈現陽性反應。 報導指出，海巡署已派遣嘉義艦出發前往太平島專案運輸這名確診士官兵返回台灣複驗。 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 (中時新聞網) #太平島 #海巡署 #PCR #萬華 #細胞簡訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 04:102021/05/18 焦點新聞 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 驚傳新聞台員工快篩陽性 東森證實外勤同事已隔離 18:212021/05/17 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 政治熱門新聞 紓困4.0發現金 最高補助3萬元 最快6／4起發放 - 政治 當年10天蓋18間負壓病房 李四川今怒轟「要這政府何用」 - 政治 發1個月基本工資現金？紓困條例最快6／3通過 - 政治 陳文茜：台灣可以不要BNT 但請加訂莫德納至４千萬劑 - 政治 嗆陸阻台買BNT蔡英文臉書被灌爆 徐巧芯回一句6000人狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。