刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員經PCR檢測確診後，刑事局立即對全隊30名官警進行快篩，隔日，又發現朱姓偵查員快篩呈陽性反應。

經PCR檢測，眾人度過令人揪心不安的等待日子，檢驗報告27日終於出爐，確認朱姓偵查員呈陰性反應，他才鬆了一口氣。

刑事局表示，目前除了兩名官警PCR尚未確認外，其餘28人均為陰性。

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(中時 )

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