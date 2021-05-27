刑事局緝毒官警快篩陽性 PCR結果出爐呈陰性 15:422021/05/27 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刑事局快篩陽性官警，確認並未染疫。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員經PCR檢測確診後，刑事局立即對全隊30名官警進行快篩，隔日，又發現朱姓偵查員快篩呈陽性反應。 經PCR檢測，眾人度過令人揪心不安的等待日子，檢驗報告27日終於出爐，確認朱姓偵查員呈陰性反應，他才鬆了一口氣。 刑事局表示，目前除了兩名官警PCR尚未確認外，其餘28人均為陰性。 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 替確診嫌做筆錄 萬華分局1刑警隔離1採陰 全分局大消毒 (中時 ) #刑事局 #PCR #官警 #偵查員 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 發傳單誣陷新店某人確診趴趴走 刑事局專案偵辦中 17:372021/05/17 社會 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 09:452021/05/17 生活 社區感染達到10％ 柯文哲要求市民應自動自發封城 15:542021/05/17 生活 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 驚傳新聞台員工快篩陽性 東森證實外勤同事已隔離 18:212021/05/17 生活 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 時論廣場》中度社區傳播 必須增加篩檢（莊凱全） 20:192021/05/17 時論廣場 戀上時間管理大師 10多名女網友慘淪詐騙車手 15:322021/05/17 社會 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 內褲女爬8公尺高國1告示牌跳下 三重交流道塞爆 - 社會 確診者成公敵 宜蘭碧候村民跑到確診者家擲酒瓶叫囂 - 社會 婆婆稱印度疫情慘重因「太好色」媳婦傻眼 網笑歪：台灣就是！ - 社會 基隆「小姑娘」驚爆跨店服務9確診 在地人曝恐怖真相 - 社會 「人與人連結」太強大 低胸短裙台南養生館小姐引男客「走後門」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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