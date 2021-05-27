繼去年以漫畫集獲波隆那拉加茲獎青年漫畫類首獎，插畫家阿尼默以台語繪本《情批》，今年再獲波隆那拉加茲詩類別評審優選獎。阿尼默表示，最驚喜的，是評審特別於評語提及詩文是以台語文撰寫，「我的母語被世界看見，真的讓我更開心，開心過於我的創作本身。」

阿尼默表示，《情批》講述的是樹對人的告白，它們從樹成為書，再到人的手中、書櫃中，冥冥中像是擁有自己的生命，走向每個人。作為創作者，就像是樹與人間的媒人，樹最終會到哪，都是各自有其發展。《情批》這本書，如今也帶他走到了更遠的地方。

阿尼默本名為陳永凱，畢業於捷克布拉格應用藝術大學純藝術學系繪畫組碩士，創作領域多元，橫跨插畫、漫畫、影像及文字創作。2019年曾以插圖作品〈我曾是棵樹，早已是本書〉入選波隆那插畫展展出。去年以漫畫集《小輓：阿尼默漫畫集》，獲得波隆那拉加茲獎青年漫畫類首獎。

因為喜愛爬山，阿尼默開始畫樹，這些畫成為報紙插圖，集結為〈我曾是棵樹，早已是本書〉，再延伸為《情批》。波隆那書展評審評語，《情批》畫作之美讓人為之屏息。詩既溫柔又充滿張力，「這首詩的原文是以台文寫就，也是台灣大多數人的母語，但是並未被當地列為官方語言。」

阿尼默近期已投入新作品準備中。他說，自己的創作過程需要不斷和自我對話，維持平靜的生活作息與情緒，突得知獲獎消息，如安靜的水被投入一顆石子，感到不可思議又驚喜，期盼心情與疫情，都能漸漸歸於平靜。

(中時 )