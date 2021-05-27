為建構安心懷孕友善生養環境，考試院院會今天通過公教人員保險法修正案，夫妻雙方在申請同一子女的育嬰留職停薪期間，將可以同時請領育嬰留職停薪津貼，這項修法將送立法院完成三讀後實施，進一步提升對公教人員育嬰留職停薪權益的保障。

為了因應國家少子女化趨勢，考試院日前會同行政院修正公務人員留職停薪辦法，刪除育嬰留職停薪僅得以本人或配偶一方申請為限的規定

考試院院會今天進一步通過公教人員保險法第35條、第51條修正草案，將函請行政院會銜送立法院審議，若修法通過，夫妻雙方在申請同一子女的育嬰留職停薪期間，將可以同時請領育嬰津貼。

考試院指出，此次公保法第35條修正，考量社會環境變遷，育兒方式多元，為使夫妻選擇同時申請育嬰留職停薪期間，雙方都能獲得一致的基本生活補貼保障，故將現行僅得夫妻一方申請育嬰津貼的規定刪除，以符合育嬰津貼的建制意旨。至於其施行日期，考量各職域社會保險的一致性，將由考試院會同行政院定之。

考試院進一步說明，目前夫妻雙方如已依留停辦法同時申請留職停薪，其中一方因配偶尚在領取育嬰留職津貼期間，原不得同時請領津貼者，自公保法修正施行之日起，就能適用新規定，無論配偶是否領取完畢，都可以依規定按月發給育嬰津貼。

(中時 )