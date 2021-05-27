面對WhatsApp昨天向德里高等法院提出訴訟，指控印度政府新修正法規涉侵犯隱私權。印度政府昨晚發表聲明說，政府尊重隱私權，但也有責任確保國家安全和法律秩序。

印度通訊與資訊科技部聲明說，印度政府體認隱私權是一項基本權利，並致力確保公民享有同樣的權利。

印度通訊與資訊科技部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）在聲明中表示，印度提出的任何措施都不會以任何方式影響WhatsApp的正常運行，對普通用戶也不會產生任何影響。

但聲明強調，所有已確立的司法規定中，包括隱私權在內的基本權利都不是絕對的，並受到合理限制。

WhatsApp昨天向德里高等法院提出訴訟，指控印度實施的新修法規，侵犯憲法保障的隱私權，因為其中載明，在當局要求時，社群媒體公司必須透露「消息最初發送者」的身分與資料。

印度政府上述聲明說，根據印度「中介者準則」（Intermediary Guidelines），消息的第一手發布者就受到合理限制；且當政府根據法令要求社群媒體業者分享消息第一手發布者資訊，是只有在政府證明其他補救措施都無效的情況下，才要求社群媒體業者分享資訊，以追蹤消息的來源，「這是最後手段」。

印度官方聲明指出，追蹤消息第一手發布者的命令應僅出於預防、調查、懲罰目的，尤其是與主權有關的目的，包括牽涉到印度的完整性與安全性，還有涉及公共秩序的煽動，包括散布性侵、露骨色情材料或兒童性虐待材料等有關且處5年以上有期徒刑的犯罪。

聲明表示，當發生暴民私刑與騷亂等事件，在WhatsApp平台上傳播及再傳播相關訊息已涉及公共領域，消息發送起源的角色非常重要。政府出於公共利益，必須對此類犯罪和惡作劇進行偵查和懲罰。

不過，這份聲明並未說明，民眾不滿政府處置2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情失能而在社群媒體提出批評，及在社群媒體替親人尋求氧氣供應，為何被政府認定違法立案調查，政府並可據新法強制社群媒體提供相關資訊。此舉引發違反憲法保障言論自由的爭議。

這份聲明批評WhatsApp在2018年10月之後沒有向印度政府提出書面形式的具體反對意見，卻拒絕遵守「中介者準則」，也拒絕制定「中介者指南」，是對新修法規的「絕對蔑視」。

印度中央政府2018年10月公布針對社群媒體的中介者準則修正草案，接著獲得國會通過；政府於2021年2月25日宣布給業者3個月的緩衝期，新修法規於昨天生效。

在國際社群巨擘中，擁有影音社群平台Youtube的Google（谷歌），及擁有Instagram的臉書（Facebook）已表態遵守印度新法，並致力制定規則符合新法的要求；但推特（Twitter）和WhatsApp沒有回應印度政府的要求。（編輯：馮昭）1100527

(中央社)