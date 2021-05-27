海巡署遠在太平島的官兵也疑似染疫?海巡署5月中旬派遣桃園艦前往太平島執行「碧海專案」時，同時運送返台休假官兵返島，航行到中途仍有手機訊號時，有兩名家住萬華的士官突然收到細胞簡訊，船上立刻將兩名官兵隔離，戴上島後立刻進行快篩，其中一名一採陽性，立刻引起全島緊張，但該位官兵經過二篩後，卻又呈現陰性，但疫情指揮中心仍不敢大意，立刻由具有負壓病房且有國軍醫官長駐的嘉義艦進行後送，返台後進行隔離，

(中時新聞網)