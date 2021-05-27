太平島2海巡官兵返島海上接細胞簡訊 1人一採陽二採陰後送回台 15:382021/05/27 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太平島2海巡官兵返島在海上接細胞簡訊，1人一採陽二採陰緊急遊具有負壓隔離病房的嘉義艦後送回台。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署遠在太平島的官兵也疑似染疫?海巡署5月中旬派遣桃園艦前往太平島執行「碧海專案」時，同時運送返台休假官兵返島，航行到中途仍有手機訊號時，有兩名家住萬華的士官突然收到細胞簡訊，船上立刻將兩名官兵隔離，戴上島後立刻進行快篩，其中一名一採陽性，立刻引起全島緊張，但該位官兵經過二篩後，卻又呈現陰性，但疫情指揮中心仍不敢大意，立刻由具有負壓病房且有國軍醫官長駐的嘉義艦進行後送，返台後進行隔離， 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 (中時新聞網) #海巡署 #太平島 #桃園艦 #碧海專案 #海巡官兵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬祖確診第2例為遊客 足跡擴及東莒 匡列15人 15:022021/05/17 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 15:262021/05/17 生活 東沙島汙水淨化 提升環礁生態環境 04:102021/05/15 地方新聞 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 23:122021/05/17 兩岸 美無人機進駐日本 加強對中國偵察 04:102021/05/16 焦點新聞 澎湖大陸籍抽砂船翻覆3人失蹤 海巡艦艇空勤直升機火速馳援 12:282021/05/15 社會 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 北漂族回嘉不能自費檢篩 嘉義市衛局研議近期設快篩站 14:592021/05/17 生活 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 基隆增6例 個案足跡曝光 驚見「西門唐吉訶德」 16:452021/05/17 生活 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 社會熱門新聞 內褲女爬8公尺高國1告示牌跳下 三重交流道塞爆 - 社會 確診者成公敵 宜蘭碧候村民跑到確診者家擲酒瓶叫囂 - 社會 婆婆稱印度疫情慘重因「太好色」媳婦傻眼 網笑歪：台灣就是！ - 社會 基隆「小姑娘」驚爆跨店服務9確診 在地人曝恐怖真相 - 社會 「人與人連結」太強大 低胸短裙台南養生館小姐引男客「走後門」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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