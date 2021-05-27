近期伊朗首都德黑蘭每天都發生無預警大停電，讓總統Hassan Rouhani氣得下令停止全國虛擬貨幣挖礦4個月，以解決全國用電負擔過大，導致電力不足的狀況。

CNBC報導，包括首都德黑蘭在內的多個伊朗大城市，近期每天都面臨多次停電困擾，伊朗政府將原因歸咎於天然氣短缺、乾旱導致水力發電無法運作及虛擬貨幣挖礦過度消耗電力所導致。

因此Hassan Rouhani決定禁止虛擬貨幣的開採4個月，以緩解電力不足的困境，不具名的政府官員表示，「伊朗有高達85%的挖礦者都是非法進行的，並偷偷享受極低的電費，因此政府必須有所限制。」

數據顯示，全球約有4.5%的虛擬貨幣開採活動在伊朗進行，擠身全球第十大開採國，伊朗每年藉此賺進10億美元（約新台幣約280億元）的收入，但過度的開採活動反而讓伊朗出現能源短缺。

事實上，虛擬貨幣過於耗能的問題在近期成為討論焦點，虛擬貨幣大戶、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）5月中就以挖礦過於消耗能源為由，停止消費者使用比特幣購買特斯拉，當時引發虛擬貨幣價格崩跌，比特幣一度重挫逾13%。

(中時新聞網)