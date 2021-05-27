中央流行疫情指揮中心27日宣布桃園新增22起本土確診案例，桃園市長鄭文燦證實，確診者包含1名林口長庚醫院護理師、台北和平醫院呼吸治療師同住3家人、以及維納斯酒店確診男公關親友1人，強調都是原來居家隔離匡列對象，沒有其他社區傳播狀況發生。

中央宣布桃園27日新增18例確診、另校正回歸4例，年齡介於不滿10歲至90多歲間，鄭文燦表示，其中一人是林口長庚醫院護理師確診，初步疫調感染途徑非院內，應該是院外感染，但院內足跡仍要依照標準作業程序疫調，至於院外足跡則由衛生局疫調中。

台北和平醫院有呼吸治療師確診，同住在桃園的家人有3例確診，3人原本就在匡列範圍內，經採檢確診，另外維納斯酒店男性確診員工接觸者也有一人確診，他強調都是在原來預定的居家隔離匡列範圍內，沒有其他社區傳播的狀況發生。

鄭文燦強調，初步看新增個案都是防火牆內，市府會秉持第一時間即時疫調、採檢、隔離和消毒，四個即時，精準防疫。

(中時 )