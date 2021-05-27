全球最大個人電腦生產商：中國聯想集團27日公佈，截至2021財年3月底止第四財季報告，當季度淨利年增高達5.12倍，全年度淨利亦升77％，創歷史最高水平。

聯想表示，這得益於旗下三個業務集團利潤持續增長，以及成功實施智能轉型戰略。

香港經濟日報報導，截至3月底止第四財季及2020/21年度財年，聯想集團淨利分別為2.6億美元和11.78億美元；營業收入分別為156.3億美元及607.42億美元，年增分別為48％及20％，其中全年營收漲幅為9年來最高。

(工商 )