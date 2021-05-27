聯想集團2021年首季度淨利猛增逾5倍 15:402021/05/27 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大個人電腦生產商：中國聯想集團27日公佈，截至2021財年3月底止第四財季報告，當季度淨利年增高達5.12倍，全年度淨利亦升77％，創歷史最高水平。 聯想表示，這得益於旗下三個業務集團利潤持續增長，以及成功實施智能轉型戰略。 香港經濟日報報導，截至3月底止第四財季及2020/21年度財年，聯想集團淨利分別為2.6億美元和11.78億美元；營業收入分別為156.3億美元及607.42億美元，年增分別為48％及20％，其中全年營收漲幅為9年來最高。 京東物流招股 首日超購146.1倍 美企現金部位高 美股大利多 (工商 ) #億美 #聯想集團 #淨利 #財季 #第四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴菲特抱了31年死心 狠砍光這檔股票 11:402021/05/18 財經 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 11:422021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 《食品股》上海南僑今登A股 南僑笑咪咪 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 法人看好航運老大 網爆多空激戰：要換船票？ - 財經 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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