永光（1711）伴隨出貨、產品組合優化帶動，自結4月營業利益6882萬元，稅前盈餘1.03億元，月增35％；前4月營業淨利2.46億元，稅前淨利2.6億元，每股稅前盈餘0.47元。

看好電子化學與特用化學品營運成長動能強勁，永光今年各以半導體製程化學體、顯示器面板低溫材料以及配方型安定劑為布局焦點。

永光受惠5G與電子產品應用等需求推升，加上色料業務持穩復甦，4月營收7.94億元，年增42.8%；其中，色料化學品年增84％，特用化學品年增53％，碳粉年增4％，電子化學品年增5％，醫藥化學品年減28％。

影響所及，永光前4月營收30.75億元，年增8.8％；其中，特用化學品年成長27％、電子化學品年增13％，至於色料化學品也回穩翻轉，營運年增4％。

永光認為，今年電子化學與特用化學品，將是成長幅度最大的產品線。色料營運主軸為高階產品數位墨水、節能省水產品；為反映運費成本高漲，正評估調漲色料化學品價格。碳粉則以彩粉為主。

(工商 )