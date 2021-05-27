今年5月已快結束，但大陸南方一些地區卻有20天都在下雨，甚至26至27日、28至31日仍有兩輪降雨，已讓大陸部分江河湖庫的水位上漲並出現災情。截至目前已有9省區、79條河流發生超警洪水。其中長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系，共有34條河流發生超警洪水，洞庭湖水系湘江全線超警。

據大陸水利部長江水利委員會發佈消息，26日上午10點，長江武漢關站水位今年首次超過25公尺設防水位；下午2點長江漢口站水位達到25.05公尺，超過設防水位0.05公尺，打平1865年有水文觀測記錄以來的5月最高水位記錄。

同時目前長江中下游幹流主要控制站水位，也較歷史同期偏高約2.3至4.1公尺，比2020年同期高4.6至7公尺。

甚至大陸水利部水文情報預報中心主任孫春鵬也示警指出，6月至8月大陸南北方均有多雨區，以北方多雨區為主；黃河中游、海河部分水系、松花江可能發生較大洪水，珠江、太湖、遼河可能發生超警洪水，長江、淮河可能發生區域性暴雨洪水。

據中新網引述大陸中央氣象台消息，5月以來，大陸南方地區已遭遇5次較強降雨過程。浙江、福建、江西、湖南、貴州等地的部分地區降雨日數達到15至20天，降雨量較常年同期偏多1到2倍。

根大陸中央氣象台預測指出，5月26日晚上8點到27日晚上8點，包含浙江、江西、福建、湖南、四川、貴州、廣西、雲南及西藏等地的部分地區有大到暴雨，其中江西的中部局部地區將有大暴雨（100至110毫米）。

而在這輪降雨之後，28日至31日大陸江南、華南北部及貴州等地，也將有中到大雨，部分地區有暴雨，局部地區大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

大陸水利部水旱災害防禦司技術信息處處長王為表示，今年擬納入長江流域水工程防洪聯合調度的水庫增加到了47座，總防洪庫容達到695億立方公尺，目前這些水庫的水位大多已消落到位。截至5月26日8點，三峽水庫水位是150.83公尺，也將按計劃於6月10日前消落到汛限水位。

(旺報 )