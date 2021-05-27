美股四大指數周三全面小漲，惟亞股除陸股外皆未沾光，國內疫情升溫、加上MSCI明晟調整權重盤後生效，周四賣壓出籠，台股開低51.99點報16591.7點，電子權值軍團回弱，開盤不到20分鐘最低至16419.42點，下跌224點，摜破5日線、月線、季線，隨後盤面由航運、造紙等傳產穩盤向上，生醫、觀光回神，電子、半導體也收斂跌幅，MSCI季度調整生效，最後一盤爆出1227億元成交量，將台積一口氣拉升7元，也將指數拉抬81.47點，終場收跌42.08點或0.25%，報16601.61點，成交金額5344.28億元，站穩16600、所有均線。今日外資(不含外資自營商)賣超123.4026億元，投信買超25.9206億元，自營商賣超9.7769億元，三大法人賣超107.25億元。

指標性電子股幾乎全數走跌，尾盤大單拉抬，相對有撐。晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)收黑，台積電開低走低，最低達573元、跌12元，尾盤單筆3萬8635張買盤拉高7元，由575元拉抬到582元收盤，跌幅收斂，576元月線守住，收跌0.51%；聯電盤中一度翻紅至51.7元，仍收跌1.36%至50.6元。鴻海(2317)亦收跌1.79%至109.5元、守不住5日線。大立光(3008)在平盤上下徘徊，收跌0.68%至2900元。而亞系外資看好亞洲科技股，點名首選買進台積電、信驊(5274)、聯發科(2454)，信驊一度衝上漲停2430元新天價，收漲6.33%至2350元；同樣IC設計的聯發科則收跌1.68%至935元。新股王矽力-KY(6415)開低翻紅走高，盤中觸及3665元，收漲3.85%至3510元，其他IC設計天鈺(4961)、敦泰(3545)等翻紅收漲約4%。友達(2409)、群創(3481)之面板雙雄同樣開低走高，約有近2%漲幅。

航運股仍拉風，成交比重持續逾4成，貨櫃三雄萬海(2615)再收上漲停140.5元天價，陽明(2609)、長榮(2603)收漲4.25%、2.45%；宅經濟的宅配通(2642)漲停、嘉里大榮(2608)拉回收持平；航運見曙光的雙雄華航(2610)、長榮航(2618)齊攻上漲停；台驊投控(2636)也飆上漲停，航空類指收漲4.87%，登上市漲幅第一。而漲幅亞軍為觀光以2.36%奪得，疫情慘業股逆勢抗漲，美食-KY(2723)高漲逾7%領漲，王品(2727)、鳳凰(5706)等股價均動起來。生醫、橡膠、造紙皆漲逾1%，防疫攬大權，雃博(4106)、台耀(4746)、泰福-KY(6541)、逸達(6576)、優盛(4121)、台微體(4152)等集體收鎖漲停，染疫死亡率增加，殯葬天王的龍巖(5530)也飆出漲停。化工、其他、光電、電纜都收紅，鋼鐵、金融收跌0.26%、0.32%，電子、半導體均跌0.37%，油電燃氣、玻陶跌幅最劇分為3.06%、2.8%，汽車、百貨、其它電子亦跌幅超過1%。

蘋果新一代iPhone13系列新機銷售可期，國內電子相關零組件的拉貨潮有望提前啟動，台廠的蘋概權值股如宏捷科(8086)、聯詠(3034)、億光(2393)等個股漲，和碩(4938)、可成(2474)、欣興(3037)、景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)、台表科(6278)等跌。特斯拉概念股東元(1504)、中興電(1513)、和大(1536)、劍麟(2228)、台達電(2308)、順德(2351)、致茂(2360)、健和興(3003)、同致(3552)、智伸科(4551)、定穎(6251)、佳凌(4976)等紅光滿面。鋼鐵股官田鋼(2017)、美亞(2020)、海光(2038)等漲停亮眼。

外資再度轉賣超，5月共賣超908.39億元。群益投顧表示，國內新冠肺炎疫情如果對台股影響逐漸減少，加權指數站穩季線可積極偏多。目前盤面主流還是航運原物料，但是電子股籌碼沉澱後蘊釀轉強契機，IC設計族群是觀察重點。電子與傳產有機會形成輪動，布局應該要同時兼顧。

第一金投顧也指出，後續視成交均量可否維持在5000億元上下，才有利指數朝萬七整數關卡及5月11日長黑高點17137點邁進。操作上來看，在疫情持續利空淡化之後，除非確診病例出現爆炸性上升，否則台股將回歸到與全球股市連動，類股持續輪動。但因為當沖旺盛，資金輪動快速，投資人需留意避免盤中追高殺低，嚴控持股水位。選股部分，貨櫃航運仍為人氣聚焦，當沖量能過高，提防追高風險，原物料類股則維持逢低布局即可，待市場消化拜登基建金額低於預期，以及中國大陸打壓鐵礦砂價格利空，電子類股部分則還是以業績為主軸，低本益比如記憶體、面板可以持續觀察。

(時報資訊)