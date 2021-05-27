疫情嚴峻，各地陸續傳出有警察確診，警政署立即成立「關懷小組」，希望透過關懷照護機制的啟動，整合各項資源，提供確診染疫或被匡列隔離員警最即時的服務。

警政署「關懷小組」由主任秘書擔任召集人、督察室主任擔任副召集人，並由相關單位納入任務編組，提供下列必要支援：

一、整備住宿場所：盤點目前可以使用廳舍並有獨立房間、衛浴之處所 （一人一房），供需自主健康管理或受疫情影響而有住宿需求的員警使用。

二、關懷一站式服務：由警政署專責人員成立關懷小組電話聯繫慰問，提供一站式服務，主動提供需求與協助，另視需求轉介關老師或諮商師進行輔導，減緩心理不安情緒，發揮內勤支援外勤的團隊精神。

三、協助同仁用餐：考量同仁隔離或檢疫期間若無親友能協助送餐，警政署將補助餐費，並請各警察機關協助同仁用餐。

四、發放防疫關懷包：為使同仁能安心渡過隔離或檢疫期間，發放防疫關懷包，內容物包含「口罩、酒精、肥皂、雞精、咖啡、泡麵、餅乾及衛教宣導資料等防疫必需物品」。

警政署強調，警察站在防疫的第一線，全力投入各項防疫工作，期間部分員警不幸染疫，警政署啟動關懷照護機制，希望他們早日康復回到崗位，並感謝各醫護人員對確診警察妥善的照顧。

(中時 )