國內疫情持續炸鍋，中央流行疾病指揮中心今（27）日下午公布最新數據，本土單日新增401例、校正回歸266例，以及13例確診患者死亡，顯見疫情仍未趨緩，國人停課、居家辦公的生活模式可能還要維持一段時間，但部分民眾必要時還是得外出，網路因此掀起自駕能否降低染疫風險的討論，但結果卻出乎大家意外，自行開車若疏忽清潔消毒，恐怕也會成為防疫破口。

疫情嚴峻，全台升至第三級警戒，許多人因此選擇宅在家，若真有必要出門，也會自行騎車或開車。但自己開車真的比較安全嗎？各界持不同意見，有人就提出惡魔出現在細節裡，例如加油站自助加油槍、停車場代幣或停車票卡，都被大家摸來摸去，有看不見的風險，堪稱是「最毒」流動物品，但也有網友認為，只要確實做好個人防疫措施，三不五時消毒清潔，就不必驚慌，防疫期間大家可以謹慎，但不要過度緊張。

另一方面，除流動物件得多加當心外，「人和人的連結」也得懂得斷開，如路上販售玉蘭花、發傳單的人，都要盡量避免搖下車窗接觸，如此才能保護自己、保護家人。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)