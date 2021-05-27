新冠肺炎本土確診達上千例，全台升級三級警戒至6/14，可以說是人心惶惶，前主播蕭彤雯透露近來接到年邁雙親的電話，沒想到父母因為疫情升溫，擔憂突然驟逝，讓她坦言相當擔心兩人的狀況。

蕭彤雯表示雙親已經70、80歲，因為無法自理飲食得要外買，想要接他們同住卻一口遭到拒絕，主要是兩人很獨立之外，也想擁有自己的生活與空間，沒想到近來疫情升溫，讓她透露通電話時，一向焦慮的媽媽竟哭著表示：「說不定哪天我跟爸爸就突然死了。」讓她趕緊轉述專家建議，並再次耳提面命「少出門待在家就好」，藉此安撫媽媽不安的情緒。

蕭彤雯透露雖然每週會親送東西過去，也會不斷訂東西給父母，但每次見面時，礙於不確定是不是100%安全，也擔憂自己可能是輕症者甚至無症狀者，總會與他們保持一段距離，這讓她無奈表示：「你們懂那種恐懼嗎？那種又想照顧他、又怕害了他們的恐懼」。

對此，網友紛紛表示：「阿公阿媽90歲了，跟每天通勤基隆到台北的妹妹同住，我們有多擔心」、「媽媽哭了代表忍受的壓力超出範圍，真的很建議把爸爸媽媽接來一起住」、「住在英國，快兩年沒看到台灣的爸媽和阿嬤了，更慘的是目前還不知道到底什麼時候可以再見」、「太久沒有出門情緒會崩潰，我有感覺到家裡長輩的心理變化」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)