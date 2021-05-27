近期大陸格鬥界又出現一位女選手，算是除張偉麗第二亮眼的人，她叫閆曉楠，最近也正在UFC格鬥場上奮戰，希望能和張偉麗一樣受到全世界的矚目，她22日對戰前輕量級冠軍、美國選手埃斯帕扎(Carla Esparza)，閆曉楠在整場比賽中被對手壓在地面牢牢壓制，最終在第二回合2分58秒被裁判喊停，宣佈慘遭TKO！

此役戰敗也創下一大難堪紀錄，除了她在八角籠6連勝戰績遭到終結，也暫時無緣該量級冠軍挑戰權，另外從大陸好手宋亞東、宋克楠，到梁娜、傲日其楞、茸主、張偉麗、沙伊蘭，再到她，至此大陸選手已在UFC八角籠內遭遇8連敗。

這也大大挫敗了大陸格鬥界的士氣，因為張偉麗日前才遭「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)以78秒解決，如今高居UFC女子輕量級第三的閆曉楠又迎來巨大敗仗，這讓外界紛紛質疑大陸格鬥實力是否真的有所提升、真能讓世界看到？

然而，近日閆曉楠和張偉麗之間還出現許多不和諧聲音，事情發生開始由一位中立拳迷留言給張偉麗說道：「安慰一下曉楠，我會一直等你們重返拳擊場為國爭光！」但隨即另一名張偉麗粉絲痛斥：「安慰她幹嘛？她總在暗諷張偉麗。」前者又回說：「都是代表同個國家打UFC，該互相幫助，才沒有暗諷的意思。」

而為何說到暗諷？這可能來自閆曉楠之前在比賽前說過的話，她曾說要替張偉麗奪回金腰帶，也有自信能打敗蘿絲，但最近輸掉比賽後又說：「不為自己找藉口！」一語，或許讓粉絲質疑這在暗諷張偉麗輸掉比賽種種的不服氣，也一直為自己找輸掉的藉口，雖然兩人沒正面對話，但確實有點在隔空較勁的感覺。

此話讓張偉麗粉絲聽到肯定很不開心，也難怪在網路上又掀起一番唇槍舌戰，至於閆曉楠目前沒有計畫下一步該怎麼走，但剛結束隔離的張偉麗已積極展開訓練，更頻頻放話自己希望在今年10月與蘿絲進行第二戰，更剃掉一頭長髮宣示決心，看來大陸格鬥選手不僅在場上努力拚搏，場下氣勢更是不能輸，期待兩人未來的比賽。

(中時新聞網)