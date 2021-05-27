「居家耍廢救台灣」，新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾居家最常以追劇作為居家躲疫情的良方；許多影音串流業者也順勢推出免費體驗活動，吸引消費者前往訂閱。消保官提醒消費者，業者提供免費服務係搭配自動續訂方案，消費者如在免費試用期滿後不想續訂服務，就需及時取消訂閱才能確保自己權益。

中市法制局長李善植說，疫情期間，影音串流業者提供的免費序號，對消費者居家更舒適，固然是好事；但實際測試業者的優費措施發現，KKTV、愛奇藝、LINE TV提供的免費服務，不會在系統預設自動續閱，民眾在試用期滿後，如想續訂，需至其APP系統再行設定訂閱及選擇費率。

李善植指出，friDay影音雖亦有免費試用，惟因為提供「自動續租」的免費試用，以及myVideo於兌換序號時，系統會跳出視窗提醒體驗到期後自動扣款續訂。

李善植說，friDay影音及myVideo這2個平台雖提供免費體驗，但因係搭配系統預設自動續約，故消費者如未於免費試用期滿前主動取消訂閱，則試用期過後，每個月不論有無使用服務，都需依約繳納影音串流服務費用。

李善植表示，這些免費服務後是否會跟著續訂服務，業者都在消費者訂閱APP時均有清楚說明，消費者訂閱時務必詳細閱讀說明條款，倘不想續訂也要依訂閱時之說明，記得及時取消訂閱，才不會荷包受損。

李善植提醒消費者，如果想了解自己是否不經意的同意自動續訂，可以先至手機系統的訂閱項目查看。要取消訂閱絕對不是單純在手機螢幕上移除影音串流APP或將APP滑進垃圾桶內就可以；是要在手機系統進行訂閱項目的取消。

(中時 )