苗栗縣27日新增1例COVID-19本土確診病例案6532，其為5月24日確診個案4906之聚會友人，其活動區域大部分都在三灣地區，16日至24日曾在三灣大坪村下雙坑種田，以及在造橋鄉河風亭休息、冷泉涼亭泡茶，都未戴口罩，此案匡列接觸者11人。

苗栗縣長徐耀昌今天下午說明案6532足跡，他指出，案6532是男性，47歲，無業，經初步疫調研判屬案4906接觸者感染，而案4906則是有萬華接觸史，其於5月24日確診。

案6532於5月16日與案4906一起在造橋鄉電力公司附近的冷泉涼亭泡茶聚會，聚會期間未戴口罩，於5月23日匡列為案4906接觸者後隔離，5月25日經採檢新冠病毒核酸（PCR），今陽性確診。目前匡列接觸者11人，居家隔離7人，自主管理4人。

他已在第1時間指示衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排送醫收治苗栗縣醫院負壓病房治療，相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。

而苗栗縣確診者自17日的「建商」首例後，截至今天包含校正回歸共計有8例。

(中時 )