5月27日上午，中美政府高層就雙邊貿易問題進行對話。對此，中國商務部發言人下午表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

華爾街見聞報導，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，27日上午與美國貿易代表戴琪通話。中國商務部隨後表示，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換意見，同意繼續保持溝通。

當日下午中國商務部例行記者會上，有媒體問：美國農業部資料顯示，5月7日以來中國正加快自美採購玉米，這是否意味著中方仍在而且將繼續積極履行第一階段經貿協議？

中國商務部新聞發言人高峰對此表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

稍早前外媒指出，中美兩國預期本周舉行首階段貿易協議的部長級對話，這是美國貿易代表戴琪上任以來，首度舉行就首階段貿易協議的部長級會談。根據先前報導，中國2021年履行採購美國貨品的數額不如進度，相信將是本次會議主要議題。

根據中美兩國簽訂的首階段貿易協議，兩國部長級官員將每隔半年進行一次對話，以確認貿易協議承諾的履行情況。不過，雙方原定2020年底的會面取消，延至本次才會面。

(工商 )