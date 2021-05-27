新北市疫情居高不下，今天新增個案高達323例(校正回歸146例〉，因疫情愈來愈險竣，讓民眾對於政府遲遲未能採購疫苗施打的不滿聲浪愈來愈高。目前最新一批41萬劑AZ疫苗已於今日開打，但新北市第一階段僅獲得1.8萬劑，遠比不上高雄。侯友宜表示，疫苗是控制疫情的重要關鍵，因此他只有三項個要求，「進來快、數量夠、品質好」，疫苗的購買，地方政府一定和中央一起討論。

直播》ＡＺ疫苗分配高雄竟比新北多,侯友宜最新回應。

侯友宜透露，這段期間確實有很多的外國藥商跟新北市接洽，每一個來接洽的藥商，新北市都把相對的資訊告知中央，因為疫苗購買一定要中央地方攜手合作，未來最新的做法，新北市政府將在記者會說明。

侯友宜表示，中央配發給新北市1.8萬劑的AZ疫苗，1.8萬劑都給第一線醫護同仁使用，但因為新北市醫護同仁有3.2萬，還不夠1.4萬，如果中央的疫苗夠的話，也可以考慮讓雙北的醫護同仁第一線能夠滿足他們的施打。

對於中央說統一要買疫苗，但地方首長很多都急得跳腳；侯友宜坦言，這段時間確實有很多的外國藥商跟新北市來接洽，每一個來接洽的藥商，新北市都會把相對的資訊給中央知道，因為疫苗的購買一定是中央跟地方共同合作，因此這些藥商的資訊，新北市都隨時傳給中央參酌，希望能夠「快、夠、好」買到疫苗，大家一起來。

(中時新聞網)