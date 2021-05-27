台中市27日新增7例本土個案及3例校正回歸本土個案，共10例確診，另有1例尚未編號。其中4例與泰安國小附幼群聚案有關，包括，3名女童及1名女童母親，截至目前，泰安群聚確診人數已達16人之多。

台中市衛生局長曾梓展說明4例泰安確診案例，案6346南屯區5歲女童，為泰安附幼教師案5300的學生，5月17日出現症狀，24日至泰安國小附幼前進指揮所快篩站採檢確診；

案6347大雅區9歲女童，泰安國小三年級學生，為案5444的妹妹、泰安附幼教師案5635的女兒，無相關症狀，5月19日停課後皆待在家中，24日經通知列為居家隔離對象並安排採檢確診；

案6351西屯區5歲女童，就讀泰安國小附幼，5月24日經通知至泰安國小附幼前進指揮所快篩，25日檢驗確診。

另1案6346的35歲媽媽，為大雅區某公司行政人員，尚未編號，5月24日出現症狀，25日為照顧女兒一同至醫院負壓病房，26日採檢確診。

(中時 )