大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚7年，育有一女Rhea，雖然兩人不太常公開放閃，但只要私下被拍到，都是相當幸福的模樣，近日，有網友捕獲趙又廷帶岳父母去探班高圓圓，一家人順便到蘇州旅遊，女神私下真面目也曝光。

有網友巧遇高圓圓和趙又廷帶父母到蘇州，一家人晚上到齊門古城河閒逛，高圓圓也十分有耐心當嚮導，而有網友也曬出和高圓圓、趙又廷的合照，只見夫妻倆雖打扮低調，仍難掩明星光環，歲月根本沒在他們身上留下痕跡，高圓圓皮膚緊緻、身材纖細，完全不像41歲。

高圓圓夫妻和網友合影，狀態超好。(圖／翻攝自微博)

還有網友表示在酒店吃早餐的時候，剛好遇到趙又廷、高圓圓迎面走來，興奮直呼「太絕了，毫無遮掩的帥」、「姐真的太瘦了，好美」。據悉，高圓圓和王耀慶的新劇目前在蘇州拍攝，因此網友猜測是趙又廷帶岳父母去探班高圓圓，順便一起出遊。

其實，之前高圓圓也曾去探班趙又廷，只見趙又廷看到愛妻面露笑容，伸長手臂迎接她，高圓圓則是小跑步奔向老公，短短幾秒的互動影片閃翻全網，雖然夫妻倆平時忙拍戲，但雙方都會去探班，互動仍像熱戀般情侶。

(中時新聞網)