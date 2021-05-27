本土新冠肺炎疫情延燒，台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)及超商龍頭—統一超(2912)搶攻零接觸商機，其中momo購物網增加網銀LINE Bank服務，統一超7-ELEVEN則自5月29日起推出「您選購我打包 預約外帶自取」全新服務，並鼓勵使用OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等低接觸支付工具，避免群聚風險。

防疫期間加速消費行為轉移，「零接觸」成消費新趨勢，各大電商平台及超商業者也積極推出各項服務以因應消費需求，其中momo購物網新增純網銀LINE Bank服務，並於於5月29日起至6月27日每周六日攜手推出「快點過週末」防疫安心購回饋活動。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，4月合併營收約58.03億元，較去年同期成長20.28%，再創歷年同期新高，累計1至4月合併營收約241.64億元，年增21.24%。

統一超7-ELEVEN自5月29日起推出「您選購我打包 預約外帶自取」全新服務，統一超表示，消費者可透過門市電話、熟客群組雙管道向門市訂購訂購上千款商品，更首創針對不同消費族群規劃鮮食、泡麵、飲料、冷凍調理食品等多種組合選單，大幅降低民眾在店內停留選購時間，並鼓勵使用OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等低接觸支付工具，讓消費者就近安心補貨又能避免群聚風險。

統一超4月合併營收211.89億元，年成長11.88%，累計前4月合併營收為862.42億元，年成長5.19%。

(時報資訊)